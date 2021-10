Bernard Haitink dirigiert Beethoven und Bruckner

Der niederländische Star-Dirigent ist am 21. Oktober 2021 in seinem Haus in London im Alter von 92 Jahren verstorben. ZDFkultur erinnert mit diesem Konzert an den Maestro.

Videolänge: 116 min Datum: 22.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.11.2021 Video herunterladen