Sein Auftritt am 5. November 1980 findet einen Tag nach der Wahl Ronald Reagans zum Präsidenten statt, was Bruce während des Konzerts zu dem Kommentar veranlasst: "Ich weiß nicht was Ihr davon haltet was gestern geschehen ist, aber ich finde das ziemlich angsteinflößend." Als Springsteen am 9. November 1980, am Tag nach dem Mord an John Lennon in Philadelphia auftritt, lässt er vorher verlauten: "Es ist sehr schwer heute hier zu spielen, aber es gibt nichts anderes zu tun." Als Zeichen der Verbundenheit beendet er das Konzert mit dem Beatles-Klassiker "Twist and Shout".