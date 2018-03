Und wie kommt man als Paar hinweg über tiefe Verletzungen, die man sich zugefügt hat? Darüber schreibt der Italiener Domenico Starnone in "Auf immer verbunden".



Flannery O'Connor zählt in den Vereinigten Staaten von Amerika zu den ganz großen Erzählern des 20. Jahrhunderts. Bei uns ist die Südstaatenautorin mit ihrer kraftvollen Prosa erst noch zu entdecken. "Keiner Menschenseele kann man noch trauen" ist der Titel eines Bandes mit Kurzgeschichten von Flannery O'Connor.



1988/89. Ein junger Philosophiestudent in Frankfurt ist auf der Suche nach sich selbst. Er verliert sich im studentischen Leben aber nahezu völlig. Bis ihn ein studentischer Job zum Pflegefall Gretl Adorno führt. Die Witwe des Philosophen beschimpft und zerkratzt ihn, und doch ist er bei ihr ganz bei sich. "Die Universität", so heißt der neue Roman von Andreas Maier.



Wie paranoid sind wir in unserer Gegenwart, was machen unsere Ängste aus uns? Diese Fragen thematisiert der flämische Autor Peter Terrin in seinem Psychodrama "Der Wachmann". Für deutsche Leser eine Entdeckung.



Dazu gibt es persönliche Lesetipps des "Buchzeit"-Quartetts für die Zuschauer zu Hause und das Publikum vor Ort.