Culture Club: Live at Wembley

1981 gründen Sänger Boy George, Bassist Mikey Craig, Schlagzeuger Jon Moss und Gitarrist Roy Hay die Band Culture Club. Mit der Single "Do You Really Want to Hurt Me" aus dem 1982er-Debütalbum "Kissing to be Clever" kommt der schnelle Erfolg: Das Lied wird Nummer 1 in England, und der androgyne Boy George zur Kultfigur mit farbenfrohem Make-up und extravaganter Kleidung. Im Dezember 1982 spielen Culture Club in den USA und werden als "Second British Invasion" gehandelt, eine Anspielung auf die "Beatlemania" in den 1960er-Jahren.



"Ohne mich und Prinzessin Diana wäre die Regenbogenpresse aufgeschmissen", erklärt Boy George 1985 in einem Interview mit dem Magazin "Playboy", das ihn zum "König oder Königin der Popmusik" kürt. Ähnlich wie die Beatles lösen Culture Club hysterische Fan-Reaktionen aus. Mit dem Song "Karma Chameleon" erreicht der Erfolg Ende 1983 und 1984 seinen Höhepunkt: Ausgezeichnet mit einem Brit Award für den Song und einem Grammy Award in der Kategorie "Beste neue Popgruppe".