Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra

Martha Argerich ist eine Ikone und eine der der größten Pianistinnen unserer Zeit. Kritiker rühmen ihre mühelose, scheinbar intuitive Beherrschung des Klaviers, die eher wie eine angeborene Fähigkeit als eine erworbene Technik wirkt. Seit mehr als 60 Jahren spielt sie auf allerhöchstem Niveau und hat mit praktisch allen großen Dirigenten und Instrumentalisten zusammengearbeitet. Besonders mit Daniel Barenboim, der wie sie aus Buenos Aires stammt, verbindet sie eine jahrzehntelange Freundschaft.



Das Klavierkonzert Nr. 1 in b-Moll von Pjotr Iljitsch Tschaikowski ist das wohl populärste Klavierkonzert aller Zeiten. Tschaikowski wollte es eigentlich seinem Freund, dem Pianisten Nicola Rubinstein, widmen. Doch der lehnte zunächst entrüstet ab. Das Konzert sei "trivial, wertlos und völlig unspielbar". Rubinstein hatte bald allen Grund, seine Meinung zu ändern. Denn nach der Uraufführung 1875 in Boston wurde das Konzert zu einem weltweiten, geradezu sensationellen Erfolg. Bis heute hat es nichts von seiner Wirkung verloren.



Das Anfang der 1950er-Jahre entstandene "Konzert für Orchester" ist das bekannteste Werk des polnischen Komponisten Witold Lutoslawski, der sich hier noch weitgehend in den Grenzen der traditionellen Harmonik bewegt und deutlich von der äußerst melodischen Folklore seiner Heimat inspiriert ist.