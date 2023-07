David Garrett auf Sizilien

Die Musik, die Garrett an dem sizilianischen Sommerabend performt, stammt von Vivaldi, Schumann, Saint-Saëns, Dvořák, Kreisler und vielen anderen Komponisten.



"Leider spielen seit einigen Jahrzehnten Geiger immer seltener einige der kurzen Stücke, die die Großen der 1920er- und 1930er-Jahre in ihren Konzerten aufgeführt haben, dabei bleiben sie einem sofort im Gedächtnis", sagt Garrett. "Mir bedeutet es deswegen umso mehr, dass ich nun die Gelegenheit habe, all diese schönen Stücke wieder lebendig werden zu lassen."



Mit seiner individuellen Auswahl erinnert David Garrett an das Goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen – an Künstler wie Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin, die ihr Publikum mit solchen Miniaturen und Zugaben begeisterten.



Begleitet wird Garrett in Taormina von seinem Gitarristen und Arrangeur Franck van der Heijden, dem Bassisten Rogier van Wegberg sowie dem "Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina" unter der Leitung von Gianna Fratta.