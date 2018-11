Der Barbier von Sevilla

In diesem "Liebesgarten" zündet de Ana ein inszenatorisches Feuerwerk - mit den quirligen Choreografien von Leda Lojodice und einem veritablen Feuerwerk zum Finale. Mit großer Spielfreude übertragen de Ana und seine Starbesetzung Rhythmus und Brillanz der Rossini-Partitur in das Riesenrund der Arena. Dabei verlieren die Akteure nie die Intimitäten und feinen Wirrungen der Handlung aus den Augen.



Neben der jungen georgischen Sopranistin Nino Machaidse als entzückende Rosina brillieren auch zwei altvertraute Lieblinge des Arena-Publikums: Ferruccio Furlanetto als Basilio und vor allem Leo Nucci als Figaro. Mit der Titelrolle in Rossinis "Barbier von Sevilla" verabschiedet sich der 76-jährige Bariton auch von seinen Fans in der Arena di Verona.