Die heilige Johanna der Schlachthöfe

Oben versuchen sich die Bosse gegenseitig über den Tisch zu ziehen, unten schuften die Arbeiter und hungern. Dazwischen steht die kirchliche Organisation der "Schwarzen Strohhüte", an ihrer Spitze Johanna Dark, die das Elend der Arbeiter lindern und zwischen oben und unten vermitteln will. Sie glaubt an das Gute im Menschen - auch bei Fleischhändler Pierpont Mauler, der den gesamten Handel an Chicagos Viehbörse im Griff hat.



Für alle überraschend trifft er den Entschluss, sich aus dem "blutigen" Geschäft des Viehhandels zurückzuziehen - jedoch nicht, ohne einen angemessenen Preis für seine Anteile zu verlangen. Er bringt seine Konkurrenten dermaßen in Bedrängnis, dass der ganze Markt ins Wanken gerät und sich die Situation der Arbeiter zunehmend verschlechtert. Ein Generalstreik droht, und Johanna wird zwischen den Fronten zerrieben. Am Ende siegt der Kapitalismus, die Preise steigen, die Löhne sinken, und die Arbeitslosigkeit ist hoch.