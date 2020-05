Erst sterben die Ratten, täglich werden es mehr, bis sie sich in den Straßen der Stadt türmen. Als das unerklärliche Rattensterben plötzlich endet, beginnt das eigentliche Unglück. Dr. Rieux macht seine Patientenbesuche, wie an jedem Tag. Noch ahnt er nicht, was auf die Stadt und ihre Bevölkerung zukommen wird, doch dann stirbt seine Hausmeisterin. Hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten, schwärzliche Flecken, etwas Unglaubliches scheint sich zu ereignen, doch noch traut sich niemand die Krankheit beim Namen zu nennen.