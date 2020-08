"Diesen Kuss der ganzen Welt" – Beethoven heute

Eine Sopranistin im Chor der Zehntausend in Japan, ein virtuoser Jung-Pianisten in Indien, ein junger Geiger in Namibia, eine Star-Dirigentin in Australien, begeisterte Breakdancer in Kolumbien, ein Star-DJ, eine Liedermacherin in Beethovens Heimat Deutschland - was passiert da, wenn Beethovens Werke heute erklingen? Welche Wirkung entfalten sie im digitalen, globalen 21. Jahrhundert? Was machen Millennials in völlig unterschiedlichen Kulturen für sich aus dem Visionär der deutschen Klassik: "Lebt" Beethoven - oder bleibt er auf dem wohletablierten Sockel der Verehrung?