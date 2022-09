Doro Pesch und Mike Singer

International bekannt wurde Doro Pesch in den 1980er Jahren als Sängerin der Band Warlock. 1986 war sie eine der ersten Frauen, die auf dem Festival "Monsters of Rock" auftraten. Mitte der 1990er Jahre startete Doro Pesch ihre Karriere als Solokünstlerin und zählt seitdem zu den erfolgreichsten Metal-Musiker*innen. In Zahlen: Gold- und Platin-Auszeichnungen für über 10 Millionen verkaufte Tonträger und über 3000 Konzerte in 60 Ländern der Erde. Darunter auch regelmäßig Auftritte beim Wacken Open Air, einem der größten Metal-Festivals weltweit. Zu ihren Mega-Hits zählen "All We Are", "Für Immer" und "Raise Your Fist In The Air". 2023 feiert Doro Pesch ihr 40jähriges Bühnenjubiläum!