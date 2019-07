Eagles: Hell Freezes Over

Nicht zuletzt wegen der atemberaubenden Akustik-Fassung des Welthits "Hotel California", hält sich das Album zwei Wochen auf Platz 1 der amerikanischen Hitparade und wird allein in den USA neunmillionenfach verkauft.



"Wir haben uns ja nie aufgelöst", scherzt der 2016 verstorbene Glenn Frey während der Aufzeichnung, "wir haben uns nur einen 14-jährigen Urlaub gegönnt".



Auch Glenn Frey hatte zuvor nicht an eine Wiedervereinigung geglaubt. Ein "Recycling der alten Hits wie es die Beach Boys machen, um zu einem Museum zu werden" sei nicht seine Sache, sagt er 1982 dem "People Magazin", und er fährt fort: "Eine Eagles-Tour unter dem Motto 'Verlorene Jugend & Gier' wird es nicht geben." Doch die Zeit heilt alle Wunden, die Eagles spielen zwei Unplugged-Shows vor Publikum und veröffentlichen das Ergebnis auf "Hell Freezes Over". Die sich anschließende Tournee mit 160 Konzerten dauert drei Jahre und wird eine der erfolgreichsten Unternehmungen der Geschichte des Pop.