1991 in England geboren, schafft der rothaarige Gitarrist und Sänger mit seiner Single "The A Team" den internationalen Durchbruch. Sein drittes Instrument ist eine Loop-Station, ein per Fußpedal bedienbares Effektgerät, mit dem sich live Samples einspielen und gleich wieder abrufen lassen. Dadurch entsteht ein vielschichtiges Soundgeflecht, dem Ed Sheeran mit rhythmischen Schlagen auf den Korpus der Gitarre ein Schlagzeug hinzufügt. Das fordert den ganzen Musiker, und wer Ed Sheeran beobachtet, sieht wie er sich bei jedem Auftritt total verausgabt.