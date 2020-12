Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2019

Nach 2004 in Dallas, 2007 und 2010 in Chicago und 2013 in New York kehrt das "Crossroads"-Event nach Dallas zurück. Mit dabei sind Sheryl Crow, Bonnie Raitt, Albert Lee, Derek Trucks, Doyle Bramhall II, Jeff Beck, Peter Frampton und Citizen Cope, aber auch viele junge Künstler wie Pedro Martins, Daniel Santiago und Lianne La Havas. Wenn Eric Clapton ruft, kommen alle. Er ist der einzige Künstler, der drei Mal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wird.



Im Rahmen seiner unzähligen Auszeichnungen dürfte sich der Brite besonders über die Ernennung zum "Officer des Order of the British Empire" gefreut haben: 1994 erhält er die Auszeichnung aus den Händen von Königin Elisabeth II. für seinen Beitrag zur Musikgeschichte.