Eric Clapton: Live in San Diego

2006 und 2007 ist Eric Clapton zusammen mit den Gitarristen Doyle Bramhall II und Derek Trucks unterwegs auf der "Doyle & Derek World Tour". In San Diego spielen sie vor ausverkauftem Haus und begeistern die fast 11.000 Zuschauer. Es war einer der letzten Auftritte von Eric Clapton mit JJ Cale, der am 26. Juli 2013 stirbt. Beide verbindet eine jahrzehntelange tiefe Freundschaft und nicht zuletzt waren es Cales Kompositionen "After Midnight" und "Cocaine", die die Solokarriere des einzigen dreifachen "Rock and Roll Hall of Fame"-Mitglieds und 18-fachen Grammy-Gewinners begründen.