Erniedrigte und Beleidigte

Ein wirres Durcheinander, ein Menschenschwarm irrt über die fast gänzlich leere Bühne. Es ist kaum Ordnung zu bringen in dieses Gewimmel von Figuren, Texten und Sprache. Deshalb wird auch erstmal eine riesige Leinwand, 5 auf 8 Meter, weiß grundiert. Auf dass die Handlung einen Anfang nähme, doch genauso wie sich Sprache, Musik, Erzählstränge immer wieder überlagern, so wird auch das Bild immer weiter gemalt, übermalt, verändert sich den ganzen Abend lang und steht dann am Ende auf sehr erstaunliche Weise als einziges greifbares Werk, an einem ansonsten flüchtigen Abend, da.