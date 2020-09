Fantasymphony - One concert to rule them all

HIGHLANDER - ES KANN NUR EINEN GEBEN (1986) A Kind of Magic - Roger Taylor / Queen

HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN (2001) Harry’s Wondrous World - John Williams

HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN (2001) Hedwig’s Theme - John Williams

PANS LABYRINTH (2006) Long, Long Time Ago - Javier Navarrette

DIE CHRONIKEN VON NARNIA (2005) A Narnia Lullaby - Harry Gregson-Williams

DIE CHRONIKEN VON NARNIA (2005) Coronation - Harry Gregson-Williams

WILLOW (1988) Elora Danan’s Birth - James Horner

WORLD OF WARCRAFT Invincible - Russel Brower

THE SHANNARA CHRONICLES (2016-2017) Until we go Down - Ruelle

GAME OF THRONES (2011-2019) Hands of Gold - Ed Sheeran / George R. R. Martin

GAME OF THRONES The Rains of Castamere - Ramin Djawadi

GAME OF THRONES Suite - Ramin Djawadi

DER HOBBIT: EINE UNERWARTETE REISE (2012) Misty Mountain - Howard Shore

DER HERR DER RINGE The Verse of the Ring - Howard Shore

DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN (2001) Concerning Hobbits - Howard Shore

DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN (2001) A Knife in the Dark - Howard Shore

DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN (2001) May it Be - Enya, Roma Ryan

DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN (2001) The Breaking of the Fellowship - Howard Shore

DER HERR DER RINGE: DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS (2003) The End of All Things - Howard Shore