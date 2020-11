Die diesjährigen Preisträger*innen werden am 21.11. um 18 Uhr bekanntgegeben, gleichzeitig bekommt das 3sat-Publikum die Möglichkeit, die in diesem Jahr Ausgezeichneten in der Mediathek kennenzulernen. In der Dokumentation begibt sich der Faust-Preis auf Reisen zu seinen Bestimmungsorten, zu seinen neuen Besitzer*innen. Autor Özgür Uludag begleitet die Preisstatue von ihrer "Geburt" quer durch Deutschland bis zu den verschiedenen prämierten Künstler*innen, die in Interviews zu Wort kommen. Der FAUST wird in acht Kategorien verliehen, wie Regie, Choreografie oder Bühne/Kostüm. Außerdem wird alljährlich auch der Preis für das Lebenswerk vergeben. Er geht in diesem Jahr an den Choreographen William Forsythe.