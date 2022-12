Festkonzert aus der Semperoper

Der bereits gehörlose Ludwig van Beethoven feilte sechs Jahre an seinem musikalischen Vermächtnis und reizte nicht nur alle Möglichkeiten instrumentaler Mittel in diesem Werk aus. Er sprengte die klassische Form der Sinfonik. Das Einzigartige und Revolutionäre an der 9. Sinfonie ist ihre poetische Idee. "Seid umschlungen Millionen" - Schillers Idealismus und Beethovens Klangrausch verbinden sich im Finale zu einer menschheitsverbindenden Ode an die Freude. Die "Neunte" ist ein musikalisches Statement, das im Kontext der momentanen Ereignisse die Botschaft der Brüderlichkeit und den Friedensgedanken umso dringlicher vermittelt.



Christian Thielemann steht seit 2012 als künstlerischer Leiter am Pult der 1548 gegründeten Sächsischen Staatskapelle Dresden, eines der ältesten und traditionsreichsten Orchester der Welt. Er hat schon vor einigen Jahren den Zyklus der Beethoven-Sinfonien erarbeitet und sich intensiv damit auseinandergesetzt.

"Sein starkes 'Ich' …" – so schreibt Christian Thielemann über den Musikgiganten in seinem Buch Meine Reise zu Beethoven - "… macht, dass wir uns in seiner Musik wiedererkennen, in welcher historischen oder politischen Situation auch immer." Eigensinnig und kühn, die "Neunte" ist zudem die erste Sinfonie, die das Wagnis eingeht und die menschliche Sprache mit der musikalischen verbindet.