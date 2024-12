Der Broadway wird in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Hotspot der Unterhaltungsindustrie, eine neue Dimension der Show und des Glamours erobert die Millionenmetropole. In dieser Zeit entstehen musikalische Legenden wie Gershwins berühmtes Klavierkonzert in F. Aus Jazz, Tanzrhythmen und spätromantischen Harmonien kreiert Gershwin eine Mischung aus leichter Muse und Kunstmusik und setzt in der swingenden Atmosphäre der Golden Twenties den entscheidenden Ton. Genauso viel Erfolg hatte der Komponist und Pianist noch mit einem anderen Genre: "I Love to Rhyme" oder "They Can’t Take That Away from Me" gehören inzwischen zur DNA des Jazz und den Hot Hits des American Songbooks.