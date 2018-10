Friedenskonzert der Wiener Philharmoniker aus Versailles

Mit dem Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg, in dem etwa 17 Millionen Menschen ihr Leben verloren. 100 Jahre später findet ein festliches Friedenskonzert mit den Wiener Philharmonikern und internationalen Solisten statt. Den Rahmen dafür bietet die barocke Königliche Hofoper in Versailles.



Das Programm umfasst unter anderem Werke von Mozart, Beethoven, Ravel, Debussy und Ives. Der Dirigent Franz Welser-Möst hat sehr bedacht mit den Wiener Philharmonikern Werke ausgewählt, die eine Frieden bringende Botschaft übermitteln. Das Konzert setzt auf ein musikalisches Miteinander, auf ein gemeinsames Gedenken, aber auch auf Versöhnung und Zuversicht.



Und mehr als das: Es verbindet Künstler, Musiker, Solisten aus der ganzen Welt und wird in nahezu 50 Ländern live oder als Aufzeichnung übertragen. Damit markiert dieses Konzert eine Brücke zum interkulturellen Dialog über Grenzen hinweg.



Hochkarätige Solisten unterstützen dieses Vorhaben: Die Chinesin Yuja Wang zeigt immer wieder eine hohe Virtuosität und frische Interpretation. Dies wird sie auch bei Ravels Klavierkonzert für die linke Hand beweisen. Bei Beethovens "Missa Solemnis" treten internationale Solisten auf, um den Ruf nach Frieden im "Agnus Dei" zu verkünden. Die Sopranistin Elsa Dreisig mit französisch-dänischen Wurzeln, die russische Mezzosopranistin Ekaterina Gubanova, der Tenor Daniel Behle aus Deutschland und der amerikanische Bassist Ryan Speedo Green setzen dieses völkerverbindende Anliegen mit den Wiener Philharmonikern und dem Chor Radio France unter der Leitung von Franz Welser-Möst musikalisch um.



Theo Koll vom ZDF-Studio Paris präsentiert diesen außergewöhnlichen Konzertabend. Das Versailler Konzert wird von France Télévisions (France 2) und dem ZDF koproduziert.