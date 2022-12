Gala aus dem Festspielhaus Baden-Baden

Nach ihrer Ausbildung und ersten Bühnenerfahrungen überzeugte Ekaterina Gubanova mit einer bejubelten Brangäne in Richard Wagners "Tristan und Isolde" an der Pariser Oper. Seitdem hat sich die russische Mezzosopranistin die Opernbühnen der Welt erobert. Ob in New York, Sidney, Tokyo, oder an den Opernhäusern der europäischen Musikmetropolen - überall begeistert Ekaterina Gubanova Kritiker und Publikum. Kenner halten sie für eine der besten Mezzosopranistinnen der Gegenwart.