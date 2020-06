Beethoven - Ein Geisterspiel

Ludwig van Beethoven war ein Mensch, der gerne in Gesellschaft war und als Klaviervirtuose natürlich auch ein Publikum brauchte. Seine beginnende Taubheit versuchte er zunächst zu verbergen und sonderte sich deshalb zunehmend von seiner Umgebung ab. Das an seine Brüder gerichtete "Heiligenstädter Testament", in dem er ergreifend seine Verzweiflung und Einsamkeit schildert, steht im Zentrum der Produktion. Die Darsteller*innen agieren getrennt voneinander, so wie es die Gesellschaft in Corona-Zeiten verlangt, und wie es Beethoven zeitweise auch zu tun genötigt war.