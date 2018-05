George Fest: A Night to Celebrate the Music of George Harrison

Conan O'Brien landet auch den ersten Lacher: "Ich dachte, das wäre eine George Michael-Fest. Ich hab' die ganze Woche den George Michael-Song "Faith" geübt." Gut gelaunt spielen sich die musikalischen Gäste durch ein grandioses Hitprogramm des stillen Beatles, begleitet von der Cabin Down Below-Band. 3sat präsentiert die Höhepunkte des Konzerts mit Hits wie "Give Me Love", "Here Comes the Sun", "Got my Mind Set on You", "My Sweet Lord", "Handle with Care", "All Things Must Pass" u.a.