Allerdings distanziert sich Akram Khan von der romantischen Lesart und katapultiert das Werk ins 21. Jahrhundert: in die Hölle einer Textilfabrik in Indien, in der Arbeiterinnen in Zwölf-Stunden-Schichten für einen Hungerlohn arbeiten. Giselle gehört zu den Näherinnen. Damit zielt Akram Khan auf das tragische Unglück beim Gebäudeeinsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013 in Sabhar, bei dem mehr als 1100 Menschen starben.