Zum Abschluss der Konzertreihe erwartet die Fans von "Hope@Home" ein ganz besonderes Highlight: Gemeinsam mit dem aus Oxford zugeschalteten britischen Komponisten Max Richter wird Daniel Hope die Weltpremiere eines Klavierauszugs von "Recomposed" performen. Daneben werden die beiden gemeinsam mit Joy Denalane eine neue Version von Richters Song "This Bitter Earth/On the Nature of Daylight" zum Besten geben - ursprünglich gesungen von Dinah Washington - aus Martin Scorsece's Film "Shutter Island". Harfistin Jane Berthe vervollständigt die musikalische Runde.