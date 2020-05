Hope@Home by ARTE - Episode 20

Dieses Mal sind Dirigent Sir Simon Rattle und seine Frau, die Opernsängerin Magdalena Kožená zu Gast. Rattle ist zurzeit Chef beim London Symphony Orchestra, Kožená gab zuletzt als Mezzo-Sopranistin an der New Yorker MET die Rolle des Oktavian in Strauss' "Der Rosenkavalier". Und auch Amihai Grosz, erster Solo-Bratscher der Berliner Philharmoniker, ist ein weiteres Mal zu Gast bei "Hope@Home".