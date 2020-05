Hope@Home by ARTE - Episode 23

Zu Gast ist Iris Berben. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin ist seit vielen Jahrzehnten in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zuletzt in dem Kinofilm "Der Vorname" sowie in der Kurzserie "Die Protokollantin". Weiterhin spielte sie die "Hanne" im gleichnamigen TV-Film von Dominik Graf.