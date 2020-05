Hope@Home by ARTE - Episode 25

Mit Musik und Gesprächen will er seinen ganz eigenen Beitrag zur "Krisenbewältigung" leisten. Und sein Repertoire steckt dabei voller überraschender Entdeckungen.



Zu Gast: Opernsänger Matthias Goerne. Der Bariton gab sein Debüt bei den Salzburger Festspielen und hat weltweite Engagemenets unter anderem bei der Opéra National de Paris, der Metropolitian Opera in New York oder der Mailänder Scala. Er ist Ehrenmitglied der Royal Academy of Music London.

Tamara Stefanovich begleitet Matthias Goerne und Daniel Hope am Klavier.