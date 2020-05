Hope@Home by ARTE - Episode 30

Sergej Rachmaninov:

"In my Garden at Night", Op. 38 Nr. 1

"Daisies", arr. by F. Kreisler, Op. 38 Nr. 3

"Dreams", op. 38 Nr. 5

Five Melodies, Op. 35 Nr. 1 and/or Nr. 2

Five Poems by Anna Akhmatova, Op. 27 Nr. 1 & 2

Sonata for Violin and Piano D-Dur, 3rd movement



Alfred Schnittke:

Polka

Sonata for Violin and Piano Nr. 1, movements 3 & 4



Richard Strauss:

"Beim Schlafengehen" from "Vier letzte Lieder"