In memoriam Tom Petty: Live from Gatorville

Im Dezember 2016 sagt Tom Petty dem "Rolling Stone" in einem Interview: "Wir sind alle schon in den hohen 60ern. Ich will mein Leben nicht auf Tour verbringen."



Tom Petty und die Heartbreakers haben gerade den 40. Jahrestag ihres Debütalbums gefeiert und proben Ende 2016 für ihre neue Tour. "Wir schütteln den Rost ab", sagt Tom Petty, "aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass es unsere letzte große Tour werden könnte. Ich habe eine Enkelin, und die will ich so oft wie möglich sehen."



Tom Petty ist einer der größten Künstler der Musikgeschichte. 2002 werden er und seine Heartbreakers in die "Rock and Hall of Fame" aufgenommen. 1976 gründet er "Tom Petty & the Heartbreakers", geht 1987 mit Bob Dylan auf Welttournee und spielt im September als dessen Vorgruppe vor 80 000 Zuschauern in Ost-Berlin.



Im Frühjahr 1988 arbeitet George Harrison in Bob Dylans Studio. Zufällig sind Jeff Lynne, Roy Orbison und Tom Petty in der Nähe, komponieren und nehmen zusammen an einem Tag den späteren Hit "Handle with Care" auf und gründen die Supergruppe "The Traveling Wilburys".



Ein Jahr später ist Tom Petty auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Er komponiert Hits wie "I Won't Back Down", „Free Fallin'" und eine Coverversion des Byrds-Stücks "Feel a Whole Lot Better", die mehrfach mit Platin ausgezeichnet wird. Im gleichen Jahr wird Tom Petty für seine Arbeit mit den Traveling Wilburys mit einem Grammy-Award ausgezeichnet. Auch im Kino und im Fernsehen kann man Tom Petty erleben: An der Seite von Kevin Costner im Film "Postman" (1997) und als Zeichentrickfigur in einer Folge der "Simpsons".



3sat präsentiert den unvergessenen Superstar in einem Konzert in seiner Heimatstadt Gainesville, Florida.