Joan Baez: Live in New York - 75 Birthday Celebration

Mary Chapin Carpenter, ebenfalls musikalischer Gast, sagt noch kurz vor der Gala: "Sie war immer eine Fürsprecherin, eine Inspiration und ein Vorbild für jeden, der eine Gitarre in die Hand nahm und daran glaubte, dass er mehr als nur ein nettes Lied singen will. Sie hat vielen Generationen klar gemacht, dass Musik verändern und inspirieren kann und zusätzlich eine Waffe für Mut, Gemeinschaft, Freundschaft und Gerechtigkeit sein kann. Und der chilenische Folksänger Nano Stern fügt hinzu: "Im Namen der Menschen aus Chile danke ich Ihnen, dass sie damals dorthin gegangen sind und Licht ins Dunkel gebracht haben."



Geboren am 9. Januar 1941 als Kind einer Schottin und eines Mexikaners, erfährt sie wegen ihrer dunklen Hautfarbe schon früh Ausgrenzung und wird als "Nigger" beschimpft. 1956 hört sie eine Rede von Martin Luther King, bekommt von ihren Eltern eine Gitarre geschenkt und beginnt ihre Karriere 1959 mit Auftritten im legendären Folk-Club 47 in Cambridge bei Boston. Ihren künstlerischen Durchbruch schafft Joan Baez an der Seite von Bob Dylan, den sie 1961 kennenlernt und mit dem sie bis 1965 an der Spitze der Folkbewegung steht. Bis heute steht Joan Baez als Sängerin mit ihrer unverwechselbaren klaren Stimme, als Bürgerrechtlerin und Pazifistin im Rampenlicht. Die schweren Lampenfieber-Attacken aus den Anfangsjahren ihrer Karriere hat Joan Baez inzwischen überwunden. Nur ihre Schwester Mimi, die sie zu den Konzerten begleitete, hatte davon gewusst und sie bei der Bewältigung dieses Problems unterstützt.



3sat präsentiert die Höhepunkte des Konzerts mit Songs wie "God is Good" von Steve Earle, dem Lennon-McCartney-Klassiker "Blackbird" dem Donovan-Hit "Catch the Wind", "Don't Think Twice, It's All Right" von Bob Dylan, "The Boxer" von Simon & Garfunkel und vielen anderen mehr.