3satfestival: Joy Denalane

Sie ist eine der erfolgreichsten und spannendsten weiblichen Künstlerinnen, hat deutsche Pop-Musik mit ihrer einzigartigen Soul-Stimme veredelt und meldet sich jetzt mit neuer Musik zurück. Joy Denalane präsentiert ihr aktuelles Album "Let Yourself Be L...

Im TV-Programm: 3sat, 10.10.2020, 21:15 - 22:15 Im TV-Programm: 3sat, 10.10.2020, 21:15 - 22:15 10.10.2020 10.10.2020 Video verfügbar ab 10.10.2020, 06:00 Video herunterladen