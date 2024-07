Judas Priest: Epitaph

Judas Priest performen in über zwei Stunden Songs aus jedem Halford-Ära-Album: Von "Rocka-Rolla" bis "Nostradamus". Die die gesamte Karriere umfassende Setliste beinhaltet also alle größten Hits von Judas Priest: Darunter "You’ve Got Another Thing Comin’", "Living After Midnight", "Heading Out To The Highway" und der weltweite Megahit "Breaking The Law".