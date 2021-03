Kann denn Trap-Rap Sünde sein? Rapperin Haiyti auf der Kampnagel-Bühne.

Quelle: Markus Hertrich

Die Hamburger Wahlberlinerin hatte schon früh Berührung mit der Hiphop-Szene und versuchte sich bereits in jungen Jahren als Rapperin. Besonders über ihre Social-Media-Kanäle machte sie ihre Musik bekannt. Ihre Lieder schreibt Haiyti manchmal in nur wenigen Minuten. Mit gefühlt wöchentlich erscheinenden Musikvideos zählt sie nicht nur zu den fleißigsten, sondern auch zu den interessantesten Hiphop-Künstler*innen unserer Zeit.

Trap oder Pop, Gangster oder Girlie - Haiyti lässt sich nicht festlegen und ist vielfältig. 2018 erhielt sie den ECHO in der Kategorie "Kritikerpreis national". Ihr Album "Sui Sui" bezeichnete DER SPIEGEL als "eines der größten deutschen Rap-Pop-Alben der vergangenen Jahre".