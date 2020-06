Knocking on Heaven's Door

Zwischen den Songs gewährt uns Michael Patrick Kelly Einblicke in seine Gedanken und lässt die Zuschauer zu Hause teilhaben an seinem persönlichen „Chat" mit Gott. Dabei reflektiert er nicht nur die gesellschaftliche Erschütterung durch den Virus, sondern auch andere Bedrohungen, wie Hungersnot, Klimawandel, Flucht und Kriege. Die „Peace Bell“, eine aus Waffen und Kriegsschrott geschmiedete Glocke, ist ebenfalls Teil des 30-minütigen Konzerts. Sie ist eine Schöpfung von Patrick Michael Kelly, der unter anderem in Verdun nach Fundstücken des Grauens suchte. In einer über 300 Jahre alten Glockengießerei in der Glockenstadt Gescher in Nordrhein-Westfalen, wurde die „Peace Bell“ geschmiedet: „Wenn wir Metalle aus gebrauchten Waffen in eine Glocke umschmieden, dann nur, um damit auch Hetze und hasserfüllte Herzen in gegenseitigen Respekt umzuschmieden,“ erklärt der Sänger.