Kenny Loggins and Friends: Live on Soundstage

Neben seinen musikalischen Gästen David Foster und Michael McDonald, begrüßt Kenny Loggins auf der Bühne auch Jim Messina, seinen früheren Duo-Partner, mit dem er von 1970 bis 1976 als "Loggins and Messina" erfolgreich zusammenarbeitet.



Ab 1977 startet Kenny Loggins seine Solokarriere und erlaubt sich immer wieder Zeit für Duette mit anderen Stars, wie dem Top-10-Hit "Whenever I Call You Friend" mit Stevie Nicks von Fleetwood Mac und dem Hit "This Is It" aus dem Jahr 1979 zusammen mit Michael McDonald von den Doobie Brothers. Für den Ohrwurm "What a Fool Believes", komponiert von Kenny Loggins und Michael McDonald, erhält er 1980 den Grammy.