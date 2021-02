Kevin John Edusei dirigiert das LSO

Kevin John Edusei mit dem London Symphony Orchestra

Quelle: LSO

Lili Boulanger ist eine sehr inspirierende und interessante Komponistin. Wie Felix Mendelssohn galt auch sie als musikalisches Wunderkind und ihre Begabung wurde sehr früh entdeckt. Sie wuchs in einer sehr musikalischen Umgebung auf und war die erste Frau, die 1913 den „Prix de Rome“ gewann, damals der prestigeträchtigste Musikpreis. "D'un Matin de Printemps" ist in gewisser Weise ein sehr komprimiertes Stück, es ist so reich an musikalischem Material, dass man es leicht erweitern und eine komplette Symphonie daraus machen könnte, aber es ist nur 5 Minuten lang. An der Oberfläche ist es sehr offen und fröhlich, aber es hat die Schwerkraft und Tiefe eines sehr reifen Werkes, was für eine 24-jährigen Komponistin, die kurz nach Fertigstellung dieses Stücks starb, etwas ganz Besonderes ist.