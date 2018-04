Gegründet 1973 in New York, machen sich Kiss einen Namen mit ihrer extravaganten Bühnenshow, von einem Blut spuckenden Bassisten, über Gitarren, die Feuer und Flammen speien bis hin zu Drumsets die in die Höhe steigen und permanente pyrotechnische Effekte. Ihr Markenzeichen jedoch sind das auffällige Make-Up und die Kostüme, die aus jedem Bandmitglied einen unverwechselbaren Charakter machen: The Starchild, The Demon, The Spaceman und The Catman. Nach mehreren Umbesetzungen, 100 Millionen verkaufter Platten und der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im April 2014, gehen Kiss in der Besetzung mit Bassist Gene Simmons, Gitarrist Paul Stanley, Schlagzeuger Eric Singer und Gitarrist Tommy Thayer 2016 auf eine Sommertournee.