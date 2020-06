Klassik im Club

Die ägyptische Sopranistin Fatma Said wurde 1991 in Kairo geboren. Klassisch ausgebildet in Berlin sang sie bereits in den Konzerthäusern in Berlin und Wien, im Mozarteum in Salzburg sowie in den Opernhäusern von Hamburg, Neapel und Muscat. Said war die erste ägyptische Sopranistin, die in der Mailänder Scala auftrat. Auch für ihr soziales Engagement ist die Künstlerin bekannt. So arbeitete sie beim Teatro San Carlo an einem Projekt zum Arabischen Frühling. Beim Tag der Menschenrechte 2014 repräsentierte sie Ägypten und trat vor den Vereinte Nationen in Genf zusammen mit Juan Diego Florez auf. 2016 verlieh ihr der ägyptische Nationalrat für Frauen einen Ehrenpreis für ihre herausragenden internationalen künstlerischen Erfolge. Infolgedessen wurde sie die erste ägyptische Opernsängerin, die jemals mit dem Kreativitätspreis, einer der höchsten Auszeichnungen in Ägypten, ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr wurde sie auch vom National Council for Women geehrt. Zudem wurde sie 2016 von der BBC als „New Generation Artist“ ausgezeichnet. 2019 debütierte sie in einer Aufführung des Mozart-Requiems in der Royal Albert Hall bei den BBC Proms.