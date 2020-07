Klassik im Club

Ihre Heimat Norwegen und deren Natur prägen das Spiel von Eldbjørg Hemsing, das oft als unprätentiös und kraftvoll beschrieben wird. Mit 22 Jahren wurde die Geigerin international bekannt, als sie bei der Verleihung des Friedensnobelpreises auftrat. Heute gibt sie weltweit Konzerte. Eldbjørg Hemsing engagiert sich auch für soziale Projekte. Als Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015 wurde sie Botschafterin eines Musikprogramms für Kinder zur Förderung der Integration.



Die englische Pianistin Isata Kanneh-Mason kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Alle ihre sechs Geschwister sind klassisch ausgebildete Musiker. Isata, Absolventin der Royal Academy of Music in London, erhielt das renommierte Elton-John-Stipendium und trat auch zusammen mit ihrem populären Förderer in Los Angeles auf. Die international erfolgreiche Pianistin hat zwei musikalische Idole: Clara Schumann und Beyoncé.



Eines ist bei Louie's Cage Percussion garantiert: jede Menge Spaß und großes Staunen. Denn wie die sechs jungen Musiker auf verschiedensten Instrumenten rhythmisch performen und dazu noch ihre eigene Choreo inszenieren, das ist großes Kino. Wenn die klassisch ausgebildeten Schlagwerker, die in verschiedenen Orchestern spielen, zusammenkommen, heißt das Motto: Grenzen sprengen.



Maximilian Lenz alias Westbam gilt als Pionier der deutschen Techno-Szene und Mitbegründer der Loveparade. Seit Jahrzehnten legt der aus Münster stammende DJ auf der ganzen Welt auf, produziert, komponiert und schreibt. 2004 trat er gemeinsam mit Afrika Islam beim Vorentscheid zum Eurovision Contest an. Westbam arbeitet gern und viel mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. So kamen auch Kooperationen mit internationalen Stars wie Lil Wayne, Iggy Pop und Kanye West zustande.