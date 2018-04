Konzert der Wiener Philharmoniker in Budapest

Sophie Dartigalongue studierte am Conservatoire National Supérieur de Lyon und später an der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. In 2012 wurde sie Solokontrafagottistin der Berliner Philharmoniker. Seit 2015 ist sie Solofagottistin des Orchesters der Wiener Staatsoper. Via EBU wurde das Budapest-Konzert der Wiener Philharmoniker von zahlreichen Ländern übernommen.