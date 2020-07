An einem Regentag im Jahr 1893 hatte Giacomo Puccini nichts zu tun und begann mit der Lektüre eines neuen Buches: "Das Buch nahm mich mit einem Schlag gefangen. (…) In dem Buch war alles, was ich suchte und liebe: die Frische, die Jugend, die Leidenschaft, die Fröhlichkeit, die schweigend vergossenen Tränen, die Liebe mit ihren Freuden und Leiden. Das ist Menschlichkeit, das ist Empfindung, das ist Herz. Und das ist vor allem Poesie, die göttliche Poesie. Sofort sagte ich mir: das ist der ideale Stoff für eine Oper."