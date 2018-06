La grande danza

Mit dem Piccolo Teatro in Mailand, eines der bekanntesten Theater in Italien, beendet Aterballetto im Jahr 2017 eine ganz besondere Beziehung: Sechs Jahre war die Compagnie dort "Artist in Residence". In 50 Vorstellungen konnten die Tänzer die Arbeiten von 13 internationalen und italienischen Choreografen zeigen, darunter etliche als Premieren. Zusammen mit Aterballetto hat es das Haus geschafft, das Publikum für Neues zu begeistern. Das Mailänder Publikum goutiert die Offenheit für andere Tanzstile und Interpretationsfreiheiten, die die klassisch ausgebildeten Tänzer von Aterballetto jede Vorstellung zeigen.