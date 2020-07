La Traviata

eladenen, euphorischen Vorfreude, die die Opernwelt so noch selten erlebt hatte. Die "Salzburger Traviata" gilt heute als die Inszenierung, die das Traumpaar der Opernwelt endgültig etablierte: Als charmantes Duo haben Netrebko und Villazón in den Jahren danach nicht nur Opernfans begeistert. Rolando Villazón gelangte mit dieser Inszenierung zu weltweiter Bekanntheit. Die glamouröse russische Sopranistin Netrebko hat es in den Folgejahren geschafft, mit ihrer Karriere den Begriff des Opernstars in einer neuen Form zu leben und ist heute die bekannteste Opernsängerin der Gegenwart.