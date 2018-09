Stefan Dettl feuert das Publikum an und wenn der LaBrassBanda-Express erstmal Fahrt aufgenommen hat, ist er nicht mehr zu stoppen. Die Trachtler feiern mit den Hipstern, die Jungs in ihren Lederhosen gehen genauso steil wie die Mädels mit den Motörhead-T-Shirts. Wer wissen will, wie mitreißend, klischeefrei und partytauglich Volksmusik sein kann, ist hier goldrichtig.



2017 nahmen LaBrassBanda den Titel ihrer CD "Around The World" zum Anlass, um – wortwörtlich – um die Welt zu touren: angefangen in Vietnam, weiter über Hongkong, Australien und Amerika bis nach Brasilien, Portugal und Marokko.