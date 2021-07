Lang Langs Goldberg-Variationen

In Paris tritt Lang Lang mit seinem Freund und Entdecker Christoph Eschenbach auf und nutzt die Gelegenheit, mit dem Pianisten in dessen Pariser Appartement eine Goldberg-Session einzulegen. Schließlich arbeitet Lang Lang mit dem Cembalisten und Hammerklavierexperten Andreas Staier - der nicht nur der beste Kenner der historischen Aufführungspraxis der Goldberg-Variationen, sondern auch ein leidenschaftlicher Klangsucher ist - in mehreren Treffen jede einzelne Variation durch, die in einem dreitägigen Workshop in Köln ihr Finale finden.