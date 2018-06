Lenny Kravitz: Just Let Go - Live

Er hat Ausstellungen in Los Angeles, Paris, Deutschland, Vietnam und stellt im März 2015 eine Kamera unter seinem Namen vor: "Correspondent by Lenny Kravitz" ist eine digitale Messsucherkamera der deutschen Traditionsfirma Leica, die in einer Auflage von 125 Stück erscheint und in Erinnerung an die stark abgenutzte Kamera seines Vaters im "Used-Look" daherkommt.