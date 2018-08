Les Ballets de Monte Carlo

Die Welturaufführung des Nachwuchschoreografen Joseph Hernandez The Lavender Follies ist dagegen von der Leichtigkeit des Lebens inspiriert, von Broadway, Musical, Kino und vor allem dem Nummern-Cabaret. Die Choreografie ist eine Hommage an Rodgers und Hammerstein, Sondheim, Kander und Ebb, die großen Namen der Show und des Theaters. Für Hernandez ist dieses Stück eine persönliche Liebeserklärung an die Welt der Bühne, die ästhetisch die Brücke zwischen Balletttradition und der Komplexität des modernen Tanzes schlägt.