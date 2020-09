Berlin Live: The Living End

Sie kommen von „down under“ und sie sind dort richtig groß. Sie sind seit über 20 Jahren ununterbrochen in den australischen Charts und machen sich jetzt auf, den Rest der Welt mir ihrem eigenen Stil aus Rockabilly und Post-Punk zu erobern. In ihrer Heimat haben die Jungs von The Living End bereits neun Platinplatten sowie sechs ARIA Awards, dem australischen Gegenstück zum Grammy, zu verzeichnen. Seit Tag eins touren Sänger und Gitarrist Chris Cheney, Kontrabassist Scott Owen und Schlagzeuger Andy Strachan mit ihren Songs durch die Welt und gewinnen mit ihrer energetischen Musik und den mitreisenden Live-Shows einfach jedes Publikum.